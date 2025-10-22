Juventus, Tudor: "Crisi Juve? Parliamo della pazzia del calendario"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - "Non so se ci sia un algoritmo o altro, ma questo calendario è una pazzia: non mi baso solo sul risultato, ma anche su altre cose e sulle prestazioni che abbiamo fatto": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, analizza il momento che stanno attraversando i bianconeri.

"In tanti parlano della nostra crisi, ma nessuno parla del calendario e delle tante gare difficili che abbiamo affrontato - spiega alla vigilia della trasferta sul campo del Real Madrid - e abbiamo avuto diverse big una dietro l'altra, penso a Inter, Borussia Dortmund e Atalanta, poi ancora Milan, Villarreal e ora questa trasferta: serve onestà intellettuale per analizzare la situazione, ma con tre o quattro pareggi di fila nasce la frustrazione dei tifosi. E non dimentichiamoci dei due episodi di Verona". (ANSA).