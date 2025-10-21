Ballardini sul Milan: "Quest'anno se la gioca per vincere il campionato"
MilanNews.it
Intervenuto in diretta su Sportitalia, l'allenatore Davide Ballardini ha parlato di Milan soffermandosi sullo stile gioco tutt'altro che spumeggiante, ma efficace, della formazione di Max Allegri:
"Il Milan è una squadra che quest'anno se la gioca per vincere il campionato perché ha un allenatore capace, hanno idee chiare. Non ruba l'occhio, perché non è una squadra che mi tiene...se la vedo in televisione la partita non è che sia così attento, se la vedo dal vivo magari mi interessa un po' di più. Non è un calcio che mi prenda così tanto, però è certamente una squadra competitiva".
