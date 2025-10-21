Trevisani: "La prestazione del Milan non è stata così dissimile da quella del Napoli"
Riccardo Trevisani, nel pomeriggio di martedì, è stato ospite di Tutti Convocati, programma sportivo di punta sulle frequenze di Radio 24. Il telecronista ha commentato così il weekend di campionato concentrandosi sul Napoli ma citando nel suo discorso anche il Milan. I primi hanno perso contro il Torino 1-0, i secondi hanno sconfitto in rimonta la Fiorentina a San Siro.
Queste le parole di commento di Riccardo Trevisani: "Il momento del Napoli? Se levi mezza squadra a qualsiasi squadra va in difficoltà, la prestazione del Milan non è così dissimile, ma una vince e una perde e i giudizi vanno a vento"
Pubblicità
News
Adani su Milan-Fiorentina: "Modric ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi assieme"
Come un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macignodi Carlo Pellegatti
Le più lette
1 Come un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
2 Adani su Milan-Fiorentina: "Modric ha fatto di più di tutti e quattro i centrocampisti viola messi assieme"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
In passato critiche eccessive, oggi è un guerriero che con Allegri ha trovato fiducia e titolarità: la rivincita di Pavlovic
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
Andrea LongoniUna strage. Le colpe di Nazionali, Milan e giocatori. Ecco a chi si aggrappa Allegri...
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com