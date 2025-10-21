Trevisani: "La prestazione del Milan non è stata così dissimile da quella del Napoli"

Riccardo Trevisani, nel pomeriggio di martedì, è stato ospite di Tutti Convocati, programma sportivo di punta sulle frequenze di Radio 24. Il telecronista ha commentato così il weekend di campionato concentrandosi sul Napoli ma citando nel suo discorso anche il Milan. I primi hanno perso contro il Torino 1-0, i secondi hanno sconfitto in rimonta la Fiorentina a San Siro.

Queste le parole di commento di Riccardo Trevisani: "Il momento del Napoli? Se levi mezza squadra a qualsiasi squadra va in difficoltà, la prestazione del Milan non è così dissimile, ma una vince e una perde e i giudizi vanno a vento"