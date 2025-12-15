Milan e il tabù neopromosse: non succedeva dalla stagione 2015/2016
MilanNews.it
Il Milan quest'anno ha un problema grandissimo con le neopromosse, perché dopo averle affrontate tutte, ovvero Cremonese, Pisa e Sassuolo, ha conquistato appena due dei nove punti a disposizione, segnando 5 gol e subendone addirittura 6. Tanti, troppi.
Il bilancio dopo tre partite è dunque negativo, anche perché la formazione di Massimiliano Allegri non è riuscita a vincere contro nessuna neopromossa, almeno fino a questo momento, eguagliando un record negativo della stagione 2015-2016, quando il Milan di Mihajlovic prima e Brocchi poi non riuscì a battere Bologna (0-1), Carpi (0-0) e Frosinone (3-3).
Pubblicità
News
Calabria e l'esperienza in Grecia: "A volte sono molto positivo, altre volte faccio un po’ più di fatica però me lo aspettavo"
Arrivata la firma! Spiraglio Maignan. Il Milan ha bloccato la punta. Ma ancora tanti errori controdi Antonio Vitiello
Le più lette
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
Primo Piano
Andrea LongoniNiente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com