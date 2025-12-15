Milan e il tabù neopromosse: non succedeva dalla stagione 2015/2016

Il Milan quest'anno ha un problema grandissimo con le neopromosse, perché dopo averle affrontate tutte, ovvero Cremonese, Pisa e Sassuolo, ha conquistato appena due dei nove punti a disposizione, segnando 5 gol e subendone addirittura 6. Tanti, troppi.

Il bilancio dopo tre partite è dunque negativo, anche perché la formazione di Massimiliano Allegri non è riuscita a vincere contro nessuna neopromossa, almeno fino a questo momento, eguagliando un record negativo della stagione 2015-2016, quando il Milan di Mihajlovic prima e Brocchi poi non riuscì a battere Bologna (0-1), Carpi (0-0) e Frosinone (3-3).