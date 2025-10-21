Il Genoa è ultimo in classifica e viene fischiato dai tifosi allo stadio

vedi letture

(ANSA) - GENOVA, 19 OTT - Un rigore sbagliato al quinto minuto di recupero ha negato la prima vittoria al Genoa, che rimane ultimo in classifica. E per la prima volta dallo stadio sono piovuti fischi. "Giusti? Credo di sì. Non lo sarebbero stati per la prestazione e per l'atteggiamento ma lo diventano sul fatto che non abbiamo segnato - ha ammesso a fine partita l'allenatore rossoblù, Patrick Vieira - e non abbiamo preso i tre punti. È una cosa che io capisco bene e noi dobbiamo accettare il fatto che i tifosi abbiano fischiato. Si aspettavano una vittoria e hanno fatto la loro parte dando energia alla squadra. Noi dal primo minuto abbiamo provato di vincere e dimostrato di avere più voglia del Parma di farlo. Anche perché alla fine il punto va bene per loro e non per noi. Per questo dobbiamo accettare i fischi dei tifosi". Genoa che non ha saputo sfruttare l'uomo in più per tutto il secondo tempo ed esaltato Suzuki, portiere del Parma che prima ancora del rigore si era superato su Vitinha, Malinovskyi ed Ekhator. Alla fine, a pesare sui giudizi della gara è il rigore sbagliato da Cornet, ma il suo allenatore lo ha difeso: "Ci sono i giocatori che hanno fiducia e devono prendersi queste responsabilità. Cornet, purtroppo, non ha fatto gol.

Non sarà il primo e non sarà l'ultimo a non realizzare un rigore. Lo dobbiamo accettare, è vero che è difficile, ma questo è il calcio. Se non abbiamo vinto la partita, non è colpa sua. Queste difficoltà le dobbiamo gestire da squadra vera e andare avanti". Non c'era infatti un rigorista designato e proprio l'ex West Ham in quel momento era anche il giocatore con maggiore esperienza in campo. Nessuna polemica dunque né discussioni in campo come accadde due stagioni fa tra Gudmundsson e Retegui. Nonostante la classifica deficitaria, la panchina di Vieira rimane ben salda e la società mantiene la fiducia massima verso il tecnico che guarda già alla prossima sfida. "Ho sempre detto che questa stagione sarebbe stata complicata e difficile, siamo in un periodo difficile. Abbiamo avuto l'occasione di prendere questi tre punti, ma purtroppo non lo abbiamo fatto. L'importante è accettare questo momento difficile e continuare ad essere uniti, andare avanti e cercare questa vittoria", ha concluso il francese. (ANSA).