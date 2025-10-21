Zaccardo: "Avrei meritato prima una grande squadra. Ci sono arrivato a 33 anni, in un Milan in ricostruzione"

Cristian Zaccardo, ex difensore rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sua carriera: "Che calciatore sono stato? Un difensore atipico a cui piaceva far gol. Avrei meritato prima una grande squadra. Ci sono arrivato a 33 anni, in un Milan in ricostruzione. Ricordo Donnarumma che a 16 anni parava già tutto. 'Ma da dov’è uscito?', ci chiedevamo. Un rimpianto? Lasciare il Wolfsburg nel 2009, da campione di Germania. Rinunciai ai soldi per rientrare in Italia e tornare in Nazionale. Nel 2011, poi, ci fu un contatto con la Juve, ma non se ne fece nulla".

Il no al Parma nel 2014? Al Tardini sono stato da dio, ma avevo sensazioni negative sulla società e dissi che non me la sentivo. Galliani si arrabbiò e virò su Bonaventura. Alla fine, andò come dicevo io: Galliani mi disse scherzando che sarei diventato il suo agente di borsa".