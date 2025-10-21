Milan, occhi su Suzuki: scout rossonero a Marassi per Genoa-Parma. Ma attenzione al Chelsea...

vedi letture

La trattativa per il rinnovo di Milke Maignan, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno, è ormai ferma da tempo e difficilmente riprenderà. Per questo l'addio del portiere e capitano rossonero sembra essere scritto, tanto che il Milan è già alla ricerca di un nuovo estremo difensore a cui affidare le chiavi della porta milanista. E uno dei nomi che piace di più in questo momento è sicuramente quello di Zion Suzuki del Parma che è stato visionato da vicino domenica da uno scout del Diavolo durante il match in casa del Genoa.

OCCHIO AL CHELSEA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che se i gialloblu sono usciti da Marassi con un punto in tasca devono ringraziare proprio il portiere giapponese, autore di almeno quattro parate prodigiose oltre ad aver neutralizzato il rigore calciato da Cornet al 95'. Non è la prima volta che Suzuki offre grandi prestazioni e per questo ha già attirato l'attenzione di diversi club europei, tra cui in particolare il Chelsea che sabato potrebbe mandare un suo emissario per vederlo da vicino contro il Como. Il giocatore ha comunque le idee chiare sul suo futuro: andrà via da Parma solamente per una big che gli offrirà il posto da titolare, cosa che, in caso di addio di Maignan ovviamente, il Milan può effettivamente offrirgli.

QUANTO VALE? - Pagato 8 milioni di euro nell'estate 2024, ora Suzuki vale già almeno il triplo e così nel club gialloblu pregustano già l’ennesima plusvalenza della gestione Krause. Il Milan è alla finestra e resta vigile sul giapponese, ma non solo: i dirigenti milanisti stanno infatti valutando anche altri profili. Sostituire uno come Maignan non sarà facile, quindi servirà il giusto tempo per arrivare ad una decisione definitiva. Intanto, comunque, Suzuki resta sotto osservazione.

