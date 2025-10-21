Cassano su Allegri: "Padre tempo arriva, com'è arrivato per Mourinho. Farà fatica..."

Antonio Cassano ha parlato così a Viva el Futbol di Massimiliano Allegri: "Padre tempo arriva, è arrivato per Mourinho e arriverà anche per lui. E' l'ultima ancora di salvataggio, lo dico oggi che è primo in classifica: per me farà fatica ad arrivare nelle prime quattro".