Diventato titolare al posto di Bremer, ora Rugani firma anche il rinnovo con la Juventus

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Più di dieci anni fa ho firmato il mio primo contratto per questo club. Un sogno che diventava realtà. Oggi la fame è la stessa, la voglia ancora di più": comincia così il messaggio social di Daniele Rugani, fresco di rinnovo di contratto con la Juventus fino al 2028. "La Juventus per me non è solo una squadra ma anche un modo di vivere. Significa dedizione totale, amore sincero, professionalità assoluta. È un modo di intendere ogni allenamento, ogni partita, ogni minuto in campo fino all'ultima goccia di sudore - continua sul proprio profilo Instagram - valori che mi hanno trasmesso chi c'era prima di me, rendendoli punti fermi nel mio modo di vivere questo sport e che cercherò di tramandare a mia volta ogni giorno.

Orgoglioso, grato e onorato, pronto a continuare a scrivere questa storia. Finché indosserò questi colori, darò tutto. Sempre. Fino alla fine". (ANSA).