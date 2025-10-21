Sinner: "Modric vede giocate che tanti altri non vedono"
Se Luka Modric fosse un tennista chi sarebbe? Il fuoriclasse della racchetta Jannik Sinner, grande tifoso del Milan, ha risposto a questa domanda che gli è stata rivolta da una giornalista di Sky Sport 24.
La risposta di Sinner: "Mamma mia, questa è difficile! Beh sicuramente uno dei migliori al mondo perché è lì: vede delle giocate che tanti altri giocatori non vedono. È molto imprevedibile, secondo me quando è in campo riesce a fare delle giocate pazzesche. Forse un po' Carlos Alcaraz da quel punto di vista lì perché ha una bellissima mentalità, mi hanno detto che mentalmente è incredibile, lavora sempre tanto: quindi ti dico lui però è una risposta con cui non in tanti andranno d'accordo"
