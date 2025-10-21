Terracciano rinato alla Cremonese: già due gol in campionato

Filippo Terracciano ha cominciato alla grande questa stagione: il laterale di proprietà del Milan è stato ceduto in prestito alla neopromossa Cremonese dove è diventato subito uno degli uomini fidati di mister Davide Nicola che, al netto di un infortunio prima della sosta che gli ha impedito di giocare una gara, è sempre stato schierato titolare con il ruolo di braccetto della difesa a tre.

Terracciano ieri ha trovato il suo secondo gol del campionato in appena sette partite: il difensore aveva segnato con la testa la sua prima rete nella seconda gara di campionato, la prima casalinga, nella vittoria della Cremonese contro il Sassuolo. Nella serata di lunedì, invece, ha aperto le danze contro l'Udinese dopo appena 4 minuti di gioco, ancora una volta di testa: la partita è poi terminata 1-1. Dunque un ottimo rendimento da parte di Terracciano che è tra i protagonisti princiopali dei 10 punti in 7 gare dei grigiorossi: in caso di salvezza, scatterà in automatico il riscatto a 3,5 milioni di euro.