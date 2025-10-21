Il ds del Como sul match di Perth: "Se sarà un progetto pilota, avrà dimensione più impattante"

Fa ancora discutere, e sarà così per molto tempo ancora, la decisione della Lega Serie A di poter giocare una gara di campionato in Australia: la partita designata, ancora da ufficializzare, sarà quella tra Milan-Como, nel girone di ritorno del campionato. Sono state tante le reazioni di tifosi, opinionisti ma anche di parti che sono e saranno coinvolte direttamente.

L'ultimo in ordine di tempo a esprimere il suo punto di vista, e quello della società che rappresenta, è Carlalberto Ludi, Ds del Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Radio 1. Le sue parole: "E un tema abbastanza delicato. Bisogna aspettare l'ok della Fifa, secondo me non è banale. Il club ha già preso una posizione. Però aspettiamo prima di esporci ulteriormente. Qualora accadesse, se sarà limitata una partita spot, comprendo chi si pone dei dubbi su questa operazione, a livello di valorizzazione del prodotto e di ritorno economico. Se invece può essere un progetto pilota, allora può avere una dimensione più impattante. Bisognerà capire in futuro. In Asia e nella parte orientale del mondo non manca la passione, il calcio è un sport globale. L'ho toccato con mano, in Indonesia sono 'malati di calcio'. Il problema è che il calcio non è radicato e non parte da lontano e non c'è stata una grande scuola. Il terreno fertile per sviluppare calcio professionistico secondo me c'è".