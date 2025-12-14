Gentile: "Nkunku può abbinarsi con Pulisic così come lo fa Leao"

Il telecronista e giornalista Riccardo Gentile negli studi di Sky Sport 24 ha commentato le scelte di formazione di Milan-Sassuolo, gara iniziata alle 12.30 a San Siro. Queste le sue parole sulla coppia d'attaccanti Pulisic-Nkunku.

Il commento di Riccardo Gentile sulla nuova coppia offensiva Pulisic-Nkunku: "Allegri ha scelto, pur avendo un centravanti a disposizione come Gimenez, di far giocare titolare come centravanti Leao anche se non lo è. Nkunku, che è sempre partito largo, può abbinarsi con Pulisic così come lo fa Leao: tutto questo permette al Milan l’inserimento centrale dei centrocampisti di turno, come Rabiot. Questo Allegri lo ha detto a inizio stagione: dai centrocampisti si aspettava dei gol".

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.