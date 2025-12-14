Ravezzani: "Da convalidare il 3-1 del Milan, sarebbe stata partita diversa. Arbitro modesto"

di Francesco Finulli

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, come di consueto ha espresso il suo punto di vista al fischio finale della partita del Milan che ha pareggiato 2-2 a San Siro contro il Sassuolo: si tratta della terza partita senza vittorie contro le tre neopromosse dalla Serie B.

Il commento di Fabio Ravezzani sul suo profilo X: "Giusto convalidare il 3-1 e sarebbe stata una partita diversa per il Milan. Ma va anche detto che c’era un rigore evidente sul 2-2 in favore del Sassuolo. Nell’insieme, arbitro davvero modesto. Spiace dirlo".