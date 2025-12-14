Thiago Silva rivela: "Maldini mi fece cambiare mentalità, grazie a lui sono diventato un atleta"
Thiago Silva, ex storico difensore del Milan ha parlato così a L'Equipè della sua carriera, tra aneddoti, focus e dichiarazioni sul proprio passato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni sul periodo vissuto in rossonero:
"Al mio arrivo al Milan, Paolo Maldini stava giocando gli ultimi sei mesi della sua carriera, Ancelotti mi disse di osservare bene come Paolo si allenasse ogni giorno, la sua preparazione. Lì ho cambiato mentalità, come un lampo. Ho deciso di diventare un atleta, non solo un calciatore. Dopo una partita giocata contro l'Argentina dissi di voler continuare a giocare fino a 40 anni proprio come Maldini".
