Bartesaghi, la più giovane doppietta rossonera dai tempi di El Shaarawy

vedi letture

Si riportano di seguito alcuni Opta Facts sulla gara tra Milan e Sassuolo, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Enilive e terminata col punteggio di 2-2. Le statistiche sono relative a Davide Bartesaghi, laterale classe 2005 del Diavolo che ha segnato una bellissima doppietta: i suoi primi gol con la maglia rossonera in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile e dopo aver giocato anche con Milan Futuro in Serie C l'anno scorso.

Questi i dati:

- L’ultimo difensore a firmare una doppietta in Serie A a un’età inferiore a quella di Davide Bartesaghi oggi (19 anni e 350 giorni) è stato Ibrahima Mbaye nel marzo 2014 (19 anni e 110 giorni).

- Quella di Davide Bartesaghi è la doppiettà più giovane di un giocatore del Milan in Serie A da settembre 2012 (Stephan El Shaarawy, più giovane di appena 15 giorni).