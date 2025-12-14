Milan, incubo neopromosse: solamente 2 punti in tre partite

In una prima parte di stagione molto positiva per il Milan, con i rossoneri costantemente ai piani alti della classifica, c'è comunque una nota negativa che nel girone di andata è stata un trend chiaro: l'incubo di affrontare le neopromosse. Tutto è cominciato alla prima giornata di campionato quando i rossoneri hanno perso 1-2 a San Siro contro la Cremonese in quella che, a oggi, rimane l'unica sconfitta della stagione in campionato per la formazione di Massimiliano Allegri.

Con il procedere del girone di andata, però, le cose non sono migliorate per il Diavolo nè contro le piccole e di conseguenza neanche contro le neopromosse. Infatti con il Pisa è arrivato un 2-2, sempre a San Siro, e nel primo pomeriggio di questa domenica è arrivato un altro 2-2 interno contro il Sassuolo. Un dato singolare ma su cui il Milan e Allegri dovranno senza dubbio riflettere: contro le neopromosse solo 2 punti in 3 partite, 5 gol fatti e 6 reti subite. Un ruolino di marcia molto strano.