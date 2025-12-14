MN - Oddo: "Contento per Bartesaghi: sono le vittorie più grandi. Crescita dei singoli nostra priorità"

Massimo Oddo, allenatore di Milan Futuro, ha parlato così al termine della vittoria per 3-1 sulla Castellanzese. Le sue dichiarazioni ai microfoni dell'inviato di MilanNews.it.

Ribaltata una gara complicata, come giudica il percosro e la prestazione?

"Ci sono lati positivi e negativi. La squadra cresce: a livello di singoli si cresce tanto mentere a livello di squadra si fa un po'più fatica. Rispetto alle altre squadre della categoria siamomolto molto giovani e destinati a crescere di più in proporzione. È un percorso normale e giusto. Abbiamo fatto una buona partita. C'è da migliorare dnella gestione della gara, soprattutto in alcuni momento che siamo frenetici. Dico sempre ai ragazzi che se la qualità del gioco ti porta a fare due o tre gol, perché poi ti devi fermare? Questo fa parte di una mentalità vincente che deve essere instaurata nella testa dei ragazzi".

Quanto è orgoglioso de

"La nostra priorità non è tanto crescere di squadra ma è farlo attraverso la crescita dei singoli, che viene prima. Tanti di questi ragazzi stanno crescendo molto. Noi volentieri non ci alleniamo insieme perché vuol dire che i ragazzi sono in prima squadra, se vanno su vuol dire che sono bravi: è un segno positivo. Sono contento per Davide che oggi ha datto una doppietta, queste sono le vittorie più grandi: è retrocesso con noi l'anno scorso ma adesso si sta togliendo delle soddisfazioni. Molto più imprtante la sua crescita rispetto che a una retrocessione per cui, sicuramente, era dispiaciuto"