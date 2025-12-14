Marcolin: "Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era"

Dario Marcolin, nel post partita di Milan-Sassuolo su DAZN, commenta così la prestazione dei rossoneri:

“Bartesaghi ha fatto una grande partite e due grandi gol. Sembrava che il Milan potesse fare una mossa per cambiare la partita ma quella mossa, la davanti, non c’era. Gli ultimi 6-7 minuti sono stati clamorosi, squadre lunghissime. Al Milan è mancato il giocatore là davanti che potesse catturare e gestire la fase offensiva. Nkunku ha corso tantissimo, ha fatto assist, però poi troppo poco nella fase realizzativa".

LUCA MARELLI COMMENTA IL GOL ANNULLATO A PULISIC

“Lascia molto molti dubbi. Rete annullata per una spinta di Loftus-Cheek per Candé. L’arbitro fa completare l’azione e poi fischia. È un’azione di campo, il VAR non può intervenire. Un contatto c’è stato, Loftus appoggia le mani sul giocatore del Sassuolo ma non vedo nessuna spinta. Contando che Crezzini ha fischiato poco, 24 falli, questo è molto sotto soglia. Semplicemente si è appoggiato con le mani sulla schiena: a mio parere questa rete non doveva essere annullata. Non c’era poi nessun fuorigioco da segnalare”.