Fiorentina a picco e stra-ultima: squadra in ritiro fino a data da destinarsi

Fiorentina a picco e stra-ultima: squadra in ritiro fino a data da destinarsi
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 19:37News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 14 DIC - Dopo la sconfitta per 1-2 col Verona, davanti al proprio pubblico, la Fiorentina ha comunicato che da questo pomeriggio la squadra sarà in ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. (ANSA).