La moviola di Calvarese: gol di Pulisic regolare, caduta di Candè innaturale

Ha fatto tanto discutere l'arbitraggio di Valerio Crezzini, direttore di gara della sezione di Siena a cui è stata affidata la partita di San Siro tra Milan e Sassuolo terminata 2-2. I rossoneri recriminano in particolare su un gol annullato a Pulisic per un contatto giudicato falloso tra Loftus-Cheek e Candè, difensore neroverde. Il Diavolo si sarebbero portati sul 3-1 a mezz'ora dalla fine e invece la lunghezza di vantaggio è rimasta solamente una e il Sassuolo è riuscito a trovare il pareggio.

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato sulla sua pagina Instagram l'operato dell'arbitro Crezzini e in particolare l'episodio del gol annullato: "Il primo episodio è il gol annullato dal campo a Pulisic per un presunto fallo precedente di Loftus-Cheek su Cande. Quelle del milanista sono due braccia in appoggio, che non spingono; peraltro la caduta di Candè è innaturale. Se continuiamo a punire questo tipo di interventi, incentiviamo i calciatori ad accentuare i contatti..."