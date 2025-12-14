MIL-SAS (0-1): gran gol di Kone al primo tiro del Sassuolo

vedi letture

Al minuto 17, dopo un buon approccio del Milan, è il Sassuolo a portarsi in vantaggio: un grande gol del centrocampista Kone che sfrutta una bella sponda di Pinamonti e si presenta davanti a Maignan superandolo con un tocco sotto di esterno di grande finezza. Alla prima occasione i neroverdi sono in vantaggio e il Diavolo è costretto ancora a inseguire...

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.