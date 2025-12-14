Orlando: "Icardi al Milan non lo prenderei mai. Più bravo a monetizzare che con voglia di giocare"

Massimo Orlando, opinionista, si è così espresso a TMW Radio sull'ipotesi di mercato di un trasferimento di Mauro Icardi al Milan: "No. Questi ragazzi non li prenderei mai. Sono giocatori che economicamente sono stati bravi a monetizzare ma non ha più quella voglia di giocare".

SI AVVICINA IL MERCATO

Al momento Allegri non vuole guardare la classifica. E questo suo modo di fare lo ha condiviso anche con i suoi giocatori che, come lui, ripetono la stessa filastrocca: pensiamo partita dopo partita e vediamo dove siamo a marzo. A oggi il Diavolo è in testa alla classifica, insieme al Napoli, e ha l'obiettivo chiaro di rientrare nei primi quattro posti in classifica. Mancano cinque giornate al giro di boa e per far sì che il Milan rimanga competitivo, è necessario che arrivino dei rinforzi per la rosa: sarebbe davvero importante migliorare la squadra qualitativamente ma anche numericamente visti i problemi con gli infortuni che ci sono stati. Guardando la rosa attuale del Milan, sono tre i ruoli in cui il Diavolo può migliorare o allungare la competitività. In primis sicuramente il centravanti: qui entra in gioco anche un discorso tattico, perché Allegri già in estate avrebbe voluto una punta più vicina alle sue caratteristiche. Questa non è arrivata e Max si è dovuto arrangiare con Santiago Gimenez che, però. non ha inciso: 0 gol per il messicano e un infortunio che lo tiene lontano dai campi da un mese e mezzo. L'ex Feyenoord può partire e aprire il campo a un nuovo profilo che sia più adatto a quello che richiede Allegri: ritorno di fiamma di Fullkrug o Zirkzee? Suggestione Icardi? Opportunità Lucca? Questi sono i nomi caldi. Altri due rinforzi sarebbe interessante averli in difesa, per allungare il numero considerando che si gioca a tre con due soli rincalzi di cui uno molto giovane e inesperto, e sugli esterni, con un profilo più adatto a dare respiro a Saelemaekers.