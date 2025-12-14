Tare: "Oggi è una grande opportunità per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando"
Il DS Igli Tare ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del dirigente rossonero prima del fischio d’inizio a San Siro:
Escludiamo che il Milan a gennaio vada su un attaccante?
“Il mercato di gennaio è molto difficile per trovare giocatori che possono cambiare qualcosa. Saremo comunque attenti e vederemo nel caso ci sarà qualcosa che potrà migliorare la situazione di questa squadra lo faremo. Però per il momento la squadra è in crescita, lo stesso Nkunku nel secondo tempo di Torino ha dato segnali importanti. Oggi è una grande opportunità per lui per far vedere il vero Nkunku che tutti stiamo aspettando. Gimenez ha questo problema fisico, lo stiamo aspettando. Anche lui è importante per questa squadra”.
