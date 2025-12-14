Franco Baresi di nuovo a San Siro: bentornato capitano!

Franco Baresi, leggenda del calcio mondiale ma soprattutto del Milan, oggi torna a San Siro dopo diverse settimane di assenza a causa della malattia con cui lo storico capitano rossonero sta lottando. Come era stato anticipato ieri da MilanNews.it, Baresi oggi è tornato sugli spalti di quella che è stata ed è la sua casa, come mostrato dalle telecamere televisive.

Baresi negli scorsi giorni era "riapparso" su Instagram e oggi dopo 4 mesi ritorna allo stadio: una meravigliosa notizia. Un caloroso bentornato, capitano!

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Sassuolo, sfida valida per l a15esima giornata del campionato di Serie A Enilive.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.