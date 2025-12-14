Franco Baresi torna a San Siro per Milan-Sassuolo dopo 4 mesi

Milan-Sassuolo non varrà "solo" 3 punti, che pesano come un macigno, ma avrà anche un fortissimo valore simbolico. Come anticipato anche ieri da MilanNews.it, in occasione di questa 15wsima giornata di campionato ci sarà il ritorno a San Siro di Franco Baresi dopo oltre quattro mesi.

Lo storico capitano rossonero tornerà al Meazza dopo l'intervento e le terapie alle quali si è dovuto sottoporre in seguito alla nodulazione polmonare che gli è stata diagnosticata ad agosto. Dopo i segnali positivi arrivati nelle scorse settimane, dunque, oggi Baresi sarà di nuovo allo stadio per tifare il suo Milan.