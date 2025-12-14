Franco Baresi torna a San Siro per Milan-Sassuolo dopo 4 mesi
MilanNews.it
Milan-Sassuolo non varrà "solo" 3 punti, che pesano come un macigno, ma avrà anche un fortissimo valore simbolico. Come anticipato anche ieri da MilanNews.it, in occasione di questa 15wsima giornata di campionato ci sarà il ritorno a San Siro di Franco Baresi dopo oltre quattro mesi.
Lo storico capitano rossonero tornerà al Meazza dopo l'intervento e le terapie alle quali si è dovuto sottoporre in seguito alla nodulazione polmonare che gli è stata diagnosticata ad agosto. Dopo i segnali positivi arrivati nelle scorse settimane, dunque, oggi Baresi sarà di nuovo allo stadio per tifare il suo Milan.
Pubblicità
News
Niente scherzi. Gimenez non cancella l'emergenza. Mercato di fantasia. La carta Loftus-Cheek...di Andrea Longoni
Le più lette
1 Condò: "Nei due campionati che ha frequentato di recente, Nkunku non si sarebbe mai sognato di chiedere fallo per quel contatto con Tameze"
08/12 Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma
News
Luca SerafiniIl primato rossonero è un insulto alla logica. Balle di mercato in grande anticipo. Fossi Scaroni, non parlerei di calcio... Simulatori a gettone, a seconda della parrocchia
Franco OrdineTutte le trame segrete dietro Perth. Scaroni pensa al bilancio, Allegri no. Senza un bel mercato il Milan rischia
Perth, ci rivediamo un'altra volta: manca l'ufficialità. Ecco quando e dove si potrà giocare Milan-Como
ESCLUSIVA MN - Nosotti (Sky Sport): "Il Milan ha bisogno di un centravanti vero. Su questo Maignan si può e si deve puntare"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com