Fiorentina a picco: il Verona vince all'ultimo lo scontro diretto nel segno di Orban

Incredibile a Firenze, la Fiorentina perde ancora. I viola cadono in casa per 2-1 sotto i colpi dell'Hellas Verona: una sconfitta sanguinosa dal momento che gli scaligeri sono una delle dirette concorrenti per la salvezza. L'Hellas si porta in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Gift Orban. Nel corso del secondo tempo arriva il pareggio della Fiorentina in virtù di un autogol di Inai Nunez: sembra che i toscani possano ribaltare tutto e invece sull'ultima palla della partita è ancora Orban a trovare il fondo della rete. Fiorentina che cola a picco: 6 punti e zero vittore, ultimo posto in classifica.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

DOMENICA 14 DICEMBRE

Milan-Sassuolo 12.30 2-2

Fiorentina-Verona 1-2

Udinese-Napoli 1-0

Genoa-Inter 18.00

Bologna-Juventus 20.45

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Roma-Como 20.45