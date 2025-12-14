Fiorentina a picco: il Verona vince all'ultimo lo scontro diretto nel segno di Orban
Incredibile a Firenze, la Fiorentina perde ancora. I viola cadono in casa per 2-1 sotto i colpi dell'Hellas Verona: una sconfitta sanguinosa dal momento che gli scaligeri sono una delle dirette concorrenti per la salvezza. L'Hellas si porta in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Gift Orban. Nel corso del secondo tempo arriva il pareggio della Fiorentina in virtù di un autogol di Inai Nunez: sembra che i toscani possano ribaltare tutto e invece sull'ultima palla della partita è ancora Orban a trovare il fondo della rete. Fiorentina che cola a picco: 6 punti e zero vittore, ultimo posto in classifica.
VENERDÌ 12 DICEMBRE
Lecce-Pisa 1-0
SABATO 13 DICEMBRE
Torino-Cremonese 1-0
Parma-Lazio 0-1
Atalanta-Cagliari 2-1
DOMENICA 14 DICEMBRE
Milan-Sassuolo 12.30 2-2
Fiorentina-Verona 1-2
Udinese-Napoli 1-0
Genoa-Inter 18.00
Bologna-Juventus 20.45
LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Roma-Como 20.45
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan