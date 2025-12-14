Colpaccio dell'Udinese: Napoli dominato e battuto grazie al gol di Ekkelenkamp
L'Udinese fa il colpaccio di giornata: i friulani, tra le mura amiche, hanno sconfitto per 1-0 il Napoli Campione di Italia. I bianconeri hanno dominato la sfida di Udine, andando in gol per tre volte: ma solo alla terza occasione la rete viene convalidata. Prima le due reti di Davis e Zaniolo erano state revocate per un fuorigioco e un fallo: la stoccata decisiva è quella di Ekkelenkamp che trova una perla, incastonando il pallone all'incrocio. Regalo dell'Udinese al Milan, che conserva un punto sugli azzurri, e all'Inter che ora può portarsi solo in vetta. Per Conte secondo ko consecutivo dopo quello in Champions League.
VENERDÌ 12 DICEMBRE
Lecce-Pisa 1-0
SABATO 13 DICEMBRE
Torino-Cremonese 1-0
Parma-Lazio 0-1
Atalanta-Cagliari 2-1
DOMENICA 14 DICEMBRE
Milan-Sassuolo 12.30 2-2
Fiorentina-Verona 1-2
Udinese-Napoli 1-0
Genoa-Inter 18.00
Bologna-Juventus 20.45
LUNEDÌ 15 DICEMBRE
Roma-Como 20.45
