Colpaccio dell'Udinese: Napoli dominato e battuto grazie al gol di Ekkelenkamp

L'Udinese fa il colpaccio di giornata: i friulani, tra le mura amiche, hanno sconfitto per 1-0 il Napoli Campione di Italia. I bianconeri hanno dominato la sfida di Udine, andando in gol per tre volte: ma solo alla terza occasione la rete viene convalidata. Prima le due reti di Davis e Zaniolo erano state revocate per un fuorigioco e un fallo: la stoccata decisiva è quella di Ekkelenkamp che trova una perla, incastonando il pallone all'incrocio. Regalo dell'Udinese al Milan, che conserva un punto sugli azzurri, e all'Inter che ora può portarsi solo in vetta. Per Conte secondo ko consecutivo dopo quello in Champions League.

VENERDÌ 12 DICEMBRE

Lecce-Pisa 1-0

SABATO 13 DICEMBRE

Torino-Cremonese 1-0

Parma-Lazio 0-1

Atalanta-Cagliari 2-1

DOMENICA 14 DICEMBRE

Milan-Sassuolo 12.30 2-2

Fiorentina-Verona 1-2

Udinese-Napoli 1-0

Genoa-Inter 18.00

Bologna-Juventus 20.45

LUNEDÌ 15 DICEMBRE

Roma-Como 20.45