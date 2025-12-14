Marcolin: "È il miglior Maignan di sempre. È tornata la sua leadership"

Mike Maignan si è riscoperto fondamentale per il Milan con prestazioni che hanno toccato il clamoroso quest’anno. Dario Marcolin, nel pre partita di Milan-Sassuolo su DAZN, ne parla così:

“Adesso hai il miglior Maignan di sempre, ha salvato partite clamorose, è tornata la sua leadership nel momento in cui il Milan ne ha bisogno: quando la squadra deve difendere c’è l’exploit di Maignan, che ci ha abituato a qualcosa di diverso. È uno dei portieri più forti al mondo in questo momento”