Bartesaghi a Milan TV: "Oggi fondamentale l'approccio, dovremo giocare tranquilli e con serenità"

Davide Bartesaghi, terzino del Milan è intervenuto così ai microfoni di Milan TV in occasione del pre partita di Milan-Sassuolo, in programma oggi alle 12.20 a San Siro. Queste le dichiarazioni del giovane difensore milanista:

Sulla gara

"E' una partita difficile perchè loro sono bravi e veloci, hanno l'abitudine di correre molto sulle fasce e giocare tanto larghi, dovremo fare una grande prestazione anche a livello difensivo".

L'approccio alla partita

"E' fondamentale l'approccio, più di ogni cosa. Dobbiamo giocare con serenità e tranquilli come ci ha detto il mister".

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé; Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato, Pinamonti, Fadera. A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Doig, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx; Cheddira, Laurientié, Moro, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.