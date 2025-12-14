Serie A, la classifica aggiornata: il Milan guadagna un punto sul Napoli, l'Inter può andare primo
Passano poco più di un paio d'ore da Milan-Sassuolo 2-2 e i rossoneri possono già "festeggiare" un punto guadagnato sul Napoli di Antonio Conte che perde a Udine 1-0, grazie a una grande prestazione della formazione friulana che vince con Ekkelenkamp. Ora la palla passa all'Inter che con una vittoria al Ferraris di Genova alle 18 potrebbe ritrovarsi sola in testa. Sempre più a fondo la Fiorentina che rimane ultima a 6 punti, ancora senza vittorie in campionato: l'Hellas Verona mette fuori la testa e supera il Pisa, portandosi al terzultimo posto.
SERIE A, CLASSIFICA AGGIORNATA:
Milan 32 (15 partite giocate)
Napoli 31 (15)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 21 (15)
Udinese 21 (15)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Verona 12 (15)
Pisa 10 (15)
Fiorentina 6 (15)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan