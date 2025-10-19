Brocchi non sorpreso da Modric: "Mi aspettavo un campione così, un Pallone D'Oro non lo vinci per caso"

Christian Brocchi, doppio ex di Milan e Fiorentina è intervenuto così a La Gazzetta dello Sport. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in vista della sfida di questa sera a San Siro:

Su Allegri

"Prima che iniziasse il campionato avevo detto che il Milan era una potenziale vincitrice dello scudetto per tre motivi: il primo, Allegri dopo un anno fermo ha smaltito le scorie negative delle ultime stagioni complicate alla Juventus e ha voglia di rimettersi in gioco; il secondo, giocare solo il campionato aiuta tanto quando sei una squadra di prima fascia; il terzo, il Milan ha una rosa forte che grazie al mercato è stata sistemata da centrocampo in su. Se avesse un difensore di livello in più...".

Modric un campione

"Non mi sorprende che abbia avuto questo impatto perché è un giocatore meraviglioso che nella sua carriera ha ottenuto vittorie importanti: non conquisti un Pallone d'oro per fortuna... La sua carriera è stata un susseguirsi di stagioni al top, dodici di fila nel Real... E uno dei pochi che avrei visto bene nel mio Milan: anche adesso tanti hanno capacità tecniche importanti, ma lui a queste unisce uno spessore caratteriale e umano da campione assoluto".