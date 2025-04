Conceiçao come Fonseca? Legrottaglie: "La maggior parte dei cambi di allenatore non porta grandi frutti"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, ex difensore tra le altre di Juventus e Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così di svariati temi legati alle big di A. Questo un estratto delle sue parole sul mondo rossonero:

"La maggior parte dei cambi di allenatore non porta grandi frutti, poche volte invece diventa risolutivo. Il resto è tutto un punto di domanda. A volte si cambia per dare una scossa, per creare qualcosa che porti una motivazione diversa per i giocatori, però trovare la chiave giusta per aprire quella porta non è semplice anche per chi lavora in queste situazioni. Il Milan farà esperienza per essere decisivo l'anno prossimo nelle scelte che faranno".