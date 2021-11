Contra: "Andare via dal Milan è stato l'errore più grande della mia carriera"

Cosmin Contra ha giocato un solo anno con la maglia del Milan, ma ha lasciato un bel ricordo a tutti i tifosi milanisti, grazie soprattutto al gol segnato nel derby contro l'Inter. Intervistato da Carlo Pellegatti per il suo canale YouTube, l'ex terzino rossonero ha dichiarato: "Perchè sono rimasto un solo anno? Non centra nulla la lite con Davids. Nella vita si fanno delle scelte, è stata una mia decisione essere tornato in Spagna. Ho già detto più volte che quello è stato l'errore più grande della mia vita, dovevo rimanere in rossonero. Con l'aiuto di Maldini, Costacurta e Albertini ho imparato tante cose in quella stagione, ho imparato a difendere. E' stata una scelta sbagliata andare via".