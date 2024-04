Contra e il gol nel derby: "Il mio tiro fu perfetto. Le parole di Terim mi hanno dato un incoraggiamento pazzesco..."

Lunedì a Milano si giocherà un derby decisivo, che potrebbe assegnare all'Inter lo Scudetto della seconda stella. Tra i protagonisti delle stracittadine del passato c'è Cosmin Contra, autore di una rete nella sfida giocata il 21 ottobre 2001 e terminata 4-2 per i rossoneri. La squadra all'epoca allenata da Fatih Terim era sotto all'intervallo ma tutto cambiò con l'ingresso in campo dell'ex terzino e attuale tecnico del Damac: "Terim mi disse di giocare come sapevo. Conosceva le mie caratteristiche, sapeva che per essere un terzino ero un tipo molto offensivo. Avevo abilità nel dribbling e velocità, terzini come me non li trovi più tanto spesso. In quel momento la squadra aveva bisogno di una forza trainante, di giocatori che potessero guidare l'attacco partendo dalle retrovie e per questo mi disse: 'Cosmin, attacca e crossa più che puoi'", confida Contra a Sportweek.

Loro passarono in vantaggio con un po' di fortuna ma poi stavano giocando bene, mentre noi abbiamo creato qualche occasione. Difendevano in modo compatto e ripartivano in contropiede, come era nello stile del loro allenatore Cuper. Nella ripresa mettemmo in campo una squadra molto offensiva, con Rui Costa e due punte più me e Serginho sulle fasce.

Il gol? Il mio tiro fu perfetto. Kaladze mi fece un passaggio corto, io presi la palla e tirai: è stato uno dei gol più belli che abbia mai segnato. Ho tirato senza pensare, le parole di Terim mi hanno dato un incoraggiamento pazzesco. Quel Milan aveva tanti campioni: Inzaghi, Paolo Maldini.. Arrivai al Milan dall'Alaves nell'estate del 2001 e sapevo che avrei giocato per uno dei club più grandi al mondo".