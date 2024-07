Cosenza, provino positivo per Mauri. L'ex Milan ad un passo dalla firma

Dovrebbe avere un epilogo felice il "provino" che ha sostenuto nel corso della scorsa settimana Josè Mauri, centrocampista classe 1996 fermo da inizio marzo per un problema fisico accusato poco dopo il rientro in campo a seguito della rottura dei legamenti del ginocchio subita a febbraio 2023 che lo costrinse a restare fuori per circa nove mesi.

Stando, infatti, a quanto riportato da TifoCosenza, l'argentino nelle prossime ore dovrebbe firmare il suo nuovo contratto con il club calabrese. Accordo economico trovato e solo le classiche procedura burocratiche da risolvere.

Per Mauri si tratterebbe di un ritorno in Italia a distanza di cinque anni dall’addio al Milan che l’aveva acquistato a sua volta dal Parma dove nella stagione 2014/15 si era messo in evidenza con due reti in 33 presenze in Serie A. Nella sua carriera italiana l’argentino ha vestito anche per 15 volte la maglia dell’Empoli, mentre le sue ultime esperienze sono state negli USA con la maglia del Kansas City e ancora in Argentina con il Telleres.