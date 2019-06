Costacurta: "Nessuna chiamata dal Milan, ma avrei accettato solo per il ruolo che fa già Maldini"

Intervenuto durante la trasmissione "Tutti convocati" su Radio 24, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato così le voci che parlavano di un suo possibile ritorno al Milan: "Non sono stato chiamato dal Milan, ma conosco molto bene Paolo Maldini. Avrei accettato solo un certo tipo di impegno e non altri, quello che potevo fare era un ruolo che già sta facendo lui. La scelta di Zvonimir Boban va in un’altra direzione perchè Zvone è una persona con talento incredibile, anche extracalcistico. E’ una grande persona di cultura, nel calcio ne abbiamo bisogno di gente di cultura".