Costacurta sul Milan: "Lotterà fino in fondo per lo scudetto"

In merito al momento del Milan, che sabato si è laureato campione d'inverno, l'ex rossonero Alessandro Costacurta ha spiegato al Corriere della Sera: "Ha perso contro un’Atalanta bellissima, giocando la peggiore partita della stagione. Ma saprà reagire. Sento dire che non arriverà a lottare sino in fondo per lo scudetto: non la penso così. La corsa è aperta alle due milanesi, alla Juve e a una quarta squadra che non le dico semplicemente perché non l’ho ancora individuata. Mica è facile. Gli equilibri cambiano continuamente".