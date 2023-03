Cremonese, Tsadjout: "Nazionale? Un sogno, ma devo tenere i piedi per terra"

Con due gol nelle ultime quattro partite ha regalato alla Cremonese quattro punti pesantissimi e non vuole più fermarsi. Frank Tsadjout, attaccante scuola Milan, è uno dei grigiorossi più in forma in questo momento della stagione.

In Italia si parla di mancanza di attaccanti, sogni di giocare in Nazionale?

"Secondo me soprattutto in questa fase della carriera devo tenere i piedi per terra, la Nazionale è un sogno di ogni ragazzo ma già il fatto di poter giocare in Serie A è una grande opportunità. So che più soddisfazioni di squadra arriveranno più si potrà viaggiare con la mente, ma per ora preferisco concentrarmi sulla Cremonese e avere continuità"