Cuoghi: "Il Milan ora non molla mai. Calhanoglu, che personalità"

Stefano Cuoghi, ex milanista, ha parlato a TMW dei rossoneri reduci ieri dalla vittoria del play-off di Europa League con il Rio Ave: "Ci vuole anche un po' di buona sorte ma è arrivata tutta ieri per come si è svolta la partita, speriamo sia di buon auspicio per il futuro. Da quando è arrivato Ibra comunque la squadra non molla mai. Merito anche di Pioli. Tra i giocatori, Calhanoglu è quello che fatto più passi avanti, è il catalizzatore e il finalizzatore della manovra e ha grande personalità. Bravo anche Saelemakers: non va mai sotto il sei e mezzo, brava la società a scovarlo. Ora c'è bisogno di un centrale difensivo di livello, forse va fatto qualcosa a sinistra visto che c'è solo Theo Hernandez. E poi ci vorrebbe anche un valido sostituto di Ibra. Domenica intanto c'è lo spezia e il Milan deve continuare ad approfittare di questo calenfdario abbastanza abbordabile"