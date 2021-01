Cuoghi: "Il Milan vince e convince. Tonali? Va aspettato"

L'ex rossonero Stefano Cuoghi è intervenuto a Radio Sportiva e ha rilasciato queste parole: "Pioli dice sempre di vivere alla giornata, ma non ci crede nemmeno lui a quelle parole perché è troppo tempo che il Milan è lì davanti, che vince e convince, significa che i giocatori sono convinti delle proprie capacità. Alla fine però fa bene Pioli, noi allenatori dobbiamo essere tranquilli nelle dichiarazioni, ma dentro lo spogliatoio credono tutti di lottare per lo scudetto. Tonali? Non sta facendo benissimo, ma la forza del Milan è aspettare i giocatori. Sandro ha grandissime potenzialità, giusto che giochi e faccia anche errori, sicuramente crescerà nel giro di pochissimo tempo".