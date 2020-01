Daino: "Avrei messo Suso sul mercato un po' prima. Il Milan deve giocare con due punte"

Per parlare delle vicende in casa Milan è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex difensore Daniele Daino.

Su Suso

"Lo avrei messo sul mercato un po' prima. Non è un anno che è al Milan, ha fato vedere una grossa discontinuità. Questo non serve più al Milan. Con Suso sei obbligato a giocare in una certa maniera. Ci ha provato già Giampaolo a cambiare, ma non riesci a farlo cambiare. E' giusto che il Milan possa pensare di liberarsi di un giocatore come lo spagnolo. Quando vieni preso di mira dal pubblico del Milan, di solito molto paziente, è un campanello d'allarme. Molto probabilmente la sua situazione sarà valutata .Se ci sarà la possibilità, sarà ceduto".

Sul modulo

"Sta diventando un problema. Il 4-3-3 va bene nel momento in cui hai centrocampisti interni di una certa qualità e quantità. Il grosso problema è che utilizza i due esterni d'attacco molto larghi e che non vanno mai a chiudere l'azione. Sarebbe giusto ritornare con le due punte in area e adoperare due in fascia. Suso ha giocato sempre a destra, ma perché non metterlo a sinistra, per andare non solo a segnare ma a servire assist e sfruttare meglio le sue qualità?".

Sulla situazione interna

"Non penso alle maledizioni. Non riesce più ad essere la squadra che merita di essere. C'è un problema di base, di fame, di far rispettare regole che hanno portato il Milan a vincere nel mondo.Tutti ci provano, ma non c'è un indirizzo forte di un uomo in società. L'Inter aveva lo stesso problema del Milan, poi Conte e Marotta hanno costruito una linea da tenere, che riguarda anche le regole da seguire da parte dei giocatori .Questo manca al Milan. Bisogna avere la volontà e forza, attraverso dirigenti competenti, di farsi rispettare".