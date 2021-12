Dalla Francia, in bilico la posizione di Leonardo al Psg

Secondo quanto riferito da Le10sport.com il futuro di Leonardo al Paris Saint-Germain sarebbe in bilico e in estate potrebbe arrivare il divorzio. Il dirigente del club francese infatti è sempre più al centro delle critiche e potrebbe pagare l'arrivo in panchina di Zinedine Zidane, obiettivo numero uno per l'estate, con cui la convivenza sotto la Tour Eiffel sarebbe impossibile. Per questo in estate la proprietà qatariota potrebbe trovarsi costretta a scegliere fra i due con la preferenza che andrebbe al tecnico francese.