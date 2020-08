Dalla Romania, il Cluj pensa a Mario Balotelli per l’attacco

Il Cluj campione di Romania sta pensando a Mario Balotelli come grande colpo per l'attacco. Lo scrive la 'Gazeta Sporturilor', importante media rumeno che riporta alcune dichiarazioni del presidente del Cluj: "Stiamo parlando con un grande centravanti italiano". E ne svela la sua identità: Balotelli, appunto.

Cinque gol in 19 partite, Balotelli potrebbe quindi trasferirsi in Romania dopo una stagione con più alti che bassi, culminata con l'esclusione nell'ultima parte di campionato.