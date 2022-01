Dalot: "È il mio momento migliore allo United. Ho lavorato per questo dal primo giorno"

Diogo Dalot, ex giocatore del Milan, si è così espresso al Manchester Evening News sulla sua avventura al Manchester Utd e sui progressi con Rangnick: "Cerchiamo di gestire il possesso, di arrivare agli attaccanti partendo dalle retrovie. Sono contento di lavorare con Rangnick e spero che nelle prossime settimane continueremo a migliorare, a costruire la fiducia. Non parlo solo di me ma di tutti, per giocare con più qualità. Probabilmente è il mio momento migliore da quando sono allo United. Ho lavorato per questo sin dal primo giorno, l'obiettivo era giocare regolarmente. Non è facile quando giochi solo qualche partita in pochi mesi ma ora, con più opportunità, posso mostrare quello che so fare".

Dalot ha fatto anche i complimenti anche ai connazionali Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes: "Essere in squadra con due giocatori di qualità è una gioia. Imparo da loro, cerco di aiutarli. Da portoghese, è un orgoglio giocare con loro".