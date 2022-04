Damiani: "La mancanza di Ibra d'altronde si poteva prevedere. Leao non è costante"

MilanNews.it

Oscar Damiani, ex giocatore rossonero, ha parlato così a 1 Station Radio del problema del gol del Milan: "La mancanza di Ibra d'altronde si poteva prevedere, non è più un giovanotto. Giroud è un finalizzatore, non fa dribbling, ciò che fa Leao che però non è costante. Il Milan ha fatto fatica a fare gol, si sono visti infatti i risultati" riporta calcioinpillole.com.