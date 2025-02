Di Vaio: "Calabria ha lasciato il Milan perché crede nel progetto e vuole giocarsi le sue carte"

vedi letture

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni Mediaset a pochi minuti dalla sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta: "È stata un'esperienza in Champions nella quale abbiamo imparato tantissimo in termini di autostima, ci dispiace tantissimo di essere usciti perché nelle ultime quattro partite abbiamo fatto quattro risultati utili contro grandi squadre e anche prima a Liverpool abbiamo fatto partite importanti. Ci hanno aiutato a crescere".

La semifinale di Coppa Italia manca dal 1999...

"Sarebbe un sogno per noi, un traguardo storico per il club. Stasera è un'altra partita di Champions contro una squadra che è diventata grande in questi anni, sarà una gara complicata e un test importante per la nostra crescita. Speriamo di fare una grande gara".

Un giudizio sul mercato appena concluso?

"Abbiamo fatto quello che volevamo fare, sostituendo un giocatore importante come Posch con un altro di grande esperienza come Calabria che ha lasciato il Milan perché crede nel progetto e vuole giocarsi le sue carte nella nostra squadra, questo è un segnale importante. Poi abbiamo preso un ragazzo giovane di grande talento (Pedrola ndr), che ha avuto un po' di sfortuna lo scorso anno ma crediamo che anche per il futuro possa essere un buon colpo".

Obiettivo Champions?

"Proveremo fino all'ultimo a tornare in Europa, poi se sarà la Champions tanto meglio perché ci è piaciuta".