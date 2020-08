Donati: "Tonali è forte, il Milan ha bisogno di Ibrahimovic"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Massimo Donati, tra le altre cose, ha parlato di Tonali e Ibrahimovic: "Tonali è forte, andrebbe bene dappertutto. Ma l’unico problema di ragazzi giovani bravi è l’inserimento in una grande squadra. Essere grandi in una medio piccola è un conto, esserlo in una big è un altro. Se ha la testa giusta di imporsi allora ci siamo, le qualità sono indiscutibili. Il Milan ha bisogno di Ibra, da quando è arrivato si è visto un rendimento completamente diverso. Quest’anno il mercato è un po’ a rilento, nessuno può recriminare. Speriamo che si torni alla normalità il prima possibile".