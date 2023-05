Dopo Pirlo, anche Borini lascia il Karagumruk prima della fine della stagione

Fonte: tuttomercatoweb.com

La scorsa settimana, a tre giornate dal termine del campionato turco, Andrea Pirlo ha deciso di interrompere il rapporto con il Fatih Karagumruk. Una decisione arrivata a sorpresa, motivata dal club con il desiderio da parte del tecnico di prendersi del tempo per valutare le offerte per la prossima stagione. Insieme a Pirlo, sono andati via anche Fabio Borini (capocannoniere della squadra con 19 reti, l'annuncio sui social), Ebrima Colley (in prestito dall'Atalanta), Matteo Ricci (che tornerà al Frosinone, come avevamo annunciato) e il portiere Bathuan Sen.