Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l'ex rossonero Urby Emanuelson ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Sapevo che era pazzesco, anche fisicamente. Ma chi poteva aspettarsi che fosse così decisivo anche a 39 anni? Per me è davvero incredibile. Sono contento per lui e ovviamente anche per il Milan".